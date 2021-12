Feira de Santana sedia 11° Encontro de Muares

Cerca de 400 animais oriundos da Bahia, bem como de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Sergipe, participam do 11° Encontro de Muares, que acontece neste sábado (29) e no domingo (1°), em Feira de Santana. Os muladeiros, como são conhecidos os criadores de jegues e mulas, serão recebidos, no sábado, na Academia do Cavalo, situada na Avenida Dr. Sílvio Matos, na antiga Estrada Velha de Jaíba.

O tradicional desfile dos muladeiros pelas principais ruas de Feira de Santana vai ocorrer no domingo. Dentro da programação do evento constam venda de animais, apresentação de marcha, domas e show de forró, entre outras atrações.

