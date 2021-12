Feira de Santana registra mais cinco mortes e 185 casos confirmados de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Feira de Santana registrou mais cinco óbitos decorrentes da Covid-19, totalizando 517 vítimas fatais da doença no município. Na manhã desta quinta-feira (25), 132 pacientes estão internados em unidades de saúde pública da cidade, por conta da contaminação pelo Coronavírus.

O boletim epidemiológico divulgado na noite dessa quarta-feira (24), também foram registrados mais 185 novos casos da doença. No total, a cidade tem 29.767 casos confirmados, sendo que 3.033 ainda são ativos. Os que estão em isolamento domiciliar são 2.096 e os considerados recuperados, 26.217.

A taxa de ocupação de leitos para UTI adulto na cidade na manhã desta quinta é de 89%. Nesta manhã, 45 dos 50 leitos de UTI adulto do Hospital Geral Clériston Andrade estão com pacientes, registrando uma taxa de 90% de ocupação. No Hospital de Campanha, 16 dos 18 leitos estão ocupados, correspondendo a 89%, e no Hospital da Criança, onde foram adaptadas cinco UTIs adulto, quatro delas têm pacientes com Covid-19 e na UTI pediátrica três dos cinco leitos estão ocupados.

adblock ativo