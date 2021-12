Feira de Santana registra dois homicídios no mesmo bairro em menos de 24 horas

O município de Feira de Santana registrou, nesta quinta-feira, 1º, mais um homicídio no bairro Novo Horizonte, em menos de 24 horas. É o sétimo homicídio do ano que ocorre na localidade.

De acordo com informações do Acorda Cidade, o crime ocorreu por volta das 8h, quando a vítima foi atingida por tiros na cabeça, em frente a uma casa, e morreu no local.

Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime, nem mesmo se ele tem relação com o assassinato ocorrido no dia anterior, no mesmo bairro.

