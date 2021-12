Feira de Santana recebe 4ª etapa do Panorama de Criação em Dança

Nos dias 27 e 28 de outubro acontece em Feira de Santana a quarta etapa do projeto Panorama de Criação em Dança - IV Seminário de Criação, que visa proporcionar o diálogo entre artistas da capital e do interior do Estado sobre os seus processos criativos, políticas culturais, metodologias de criação e reflexão sobre a prática artística em dança. O evento será realizado no Centro de Cultura Amélio Amorim.

Programação

No dia 27, a abertura do seminário será às 8h30 e, na sequencia, às 9h começa a mesa de debate "Processos Criativos em Dança"; os criadores convidados, Jorge Silva e Guilherme Fraga, farão uma explanação sobre seus processos criativos. Às 14h, terá início o Workshop de Criação em Dança com Jorge Silva.

No dia seguinte, 28 de outubro, às 8h, será a vez do Workshop de Criação em Dança com Guilherme Fraga. Em seguida, até as 14h, acontecerá o Encontro de Avaliação do Panorama. Os workshops terão foco em estratégias de criação e os participantes receberão certificado online da atividade.

