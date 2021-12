Feira de Santana não irá aderir a toque de recolher determinado pelo governo

O prefeito de Feira de Santana Colbert Martins (MDB), decidiu que a cidade não irá aderir ao toque de recolher das 18h às 5h determinado pelo governo estadual e que passa a ser válido na próxima segunda-feira, 22.

De acordo com a assessoria da prefeitura em nota, Colbert irá aguardar até a segunda-feira para analisar a situação do município e manterá o funcionamento restrito de atividades essenciais durante esse fim de semana, assim como a proibição do comércio de bebidas alcóolicas.

Com uma média diária de 200 casos e ocupação máxima nos leitos de UTI, Feira de Santana registrou 506 vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.

adblock ativo