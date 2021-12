Feira de Santana chega a 512 mortes e UTI de hospital atinge 100% de ocupação

O boletim epidemiológico de Feira de Santana dessa segunda-feira (22), registrou mais seis novos óbitos por Covid-19. Com isso, o município chega a 512 perdas de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus. A ocupação é de 100% nas UTIs do Hospital de Campanha, uma das três unidades públicas de atendimento à doença.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, ainda, que constatou mais 212 casos confirmados da Covid, o que leva ao número total de 29.466. No município, 2.934 pessoas estão com o vírus ativo, sendo que 134 estão internadas e 2,8 mil em isolamento domiciliar, e 26.020 moradores já são considerados recuperados da doença.

Leitos de UTI - Todos os 18 leitos para cuidados intensivos estão com pacientes e dos 45 leitos clínicos do Hospital de Campanha, 39 estão ocupados, chegando à taxa de 87%.

No Hospital Geral Clériston Andrade, 41 dos 50 leitos de UTI estão com pacientes com Covid-19, com uma taxa de 82% de ocupação. Jáo os 14 leitos cl~inicos estão 100% ocupados.

No Hospital Estadual da Criança, quatro das cinco UTIs pediátricas estão operando com uma taxa de 80%. No local também foram adaptadas cinco UTIs adulto, com quatro delas ocupadas no momento.

