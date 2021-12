Feira de Santana chega a 500 mortes por Covid-19

Feira de Santana registroi mais quatro mortes decorrentes do novo Coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico municipal, divulgado na noite desta quinta-feira (18). Com isso, o município do Norte baiano chega a 500 perdas pela Covid-19, sendo que as vítimas mais recorrentes foram de pessoas com idade entre 65 e 79 anos.

A prefeitura registrou, também, mais 205 casos de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, totalizando 28.857 casos desde o dia 6 de março, quando a Bahia confirmou em Feira a primeira confirmação de um caso de Covid-19. A cidade contabiliza 3.079 casos ativos.

Ocupação de leitos - O Hospital de Campanha de Feira de Santana opera com 100% de sua capacidade na manhã desta sexta-feira (19), com os seus 18 leitos ocupados por pacientes em estado grave. No Hospital Geral Clériston Andrade, a ocupação é de 84%, tendo 34 dos seus 50 leitos com pacientes.

