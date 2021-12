Feira de Santana: armas, veículos e celulares roubados são apreendidos durante final de semana

Durante rondas neste final de semana, guarnições da 66° CIPM encontraram três armas, três veículos e 18 celulares roubados, na cidade de Feira de Santana, a 116 km de Salvador.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as apreensões aconteceram em diversos pontos da cidade. Durante abordagens nos bairros de Mangabeira, Novo Horizonte, Conjunto Renascer e Parque Ipê foram apreendidos duas pistolas calibres 38 e 40, e um revólver calibre 32 com munições. O comandante da unidade, major Fernando Cardoso, enfatizou que com mais essas apreensões, a 66ªCIPM chegou a 119 armas em 2020.

Segunda ação

Ainda de acordo com o órgão, em outra ação, no bairro de São João, as equipes encontraram, em um imóvel desabitado, 18 smartphones roubados. O material foi apreendido pelos policiais.

Um veículo Volkswagen, modelo Gol, cor preto, com placa adulterada, uma motocicleta Honda, modelo Fan, cor preta, com restrição de roubo e uma motocicleta utilizada em um homicídio no último sábado, 3, foram recuperadas pelas equipes.

Os bens foram encaminhados à Central de Flagrantes e para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), ambas Feira de Santana.

adblock ativo