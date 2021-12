Feira de Santana: ação da Polícia Civil incinera maconha avaliada em R$ 10 milhões

Uma ação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/ Draco), destruiu cerca de duas toneladas de maconha, nesta terça-feira, 30, na cidade de Feira de Santana, a 116 km de Salvador.

O material havia sido apreendido na última quinta-feira, 25, em uma empresa de cerâmicas, no distrito de Humildes, também no interior baiano, de acordo com o delegado titular da DTE Draco, Deivid Lopes.

Devido à grande quantidade de droga e a dificuldade que teríamos pra armazenar aquela droga, sem contar o perigo de manter na unidade, até pelo alto valor, pois cada grama é vendida a cinco reais, então estamos falando de 10 milhões de reais ali. Por conta disso, de imediato fizemos contato com a juíza da Vara de Tóxicos, e prontamente a juíza entendeu nosso pedido, a nossa justificativa e fizemos essa queima na região metropolitana de Salvador”, declarou o delegado ao Acorda Cidade.

