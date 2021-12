Feira Cidadã chega ao município de São Gonçalo dos Campos

Depois de percorrer as regiões Nordeste e Metropolitana de Salvador, com a oferta de serviços de saúde e cidadania a mais de 18 mil baianos, chegou a vez do Centro Norte da Bahia receber a Feira Cidadã. Na sua 21ª edição deste ano, a ação itinerante estacionou, nesta quinta-feira (25), no município de São Gonçalo dos Campos, com a expectativa de atender a oito mil pessoas, segundo os organizadores. Promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a feira vai a cidades onde há grande demanda reprimida por serviços de atenção básica em saúde.

Em São Gonçalo dos Campos, a estrutura foi montada na Praça Aníbal Pedreira. "Trouxemos todos os serviços que fazem parte da ação para ajudar a reduzir a fila de procedimentos, aqui na cidade. Temos feito isso por toda a Bahia, desde 2017, e, somente este ano, já passamos da marca de 130 mil atendimentos realizados", destacou o produtor Silas Gabriel.

A Feira Cidadã oferta exames como mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e preventivo. Ainda há consultas nas especialidades da Odontologia, com colocação de próteses, e da Oftalmologia, com rastreio de catarata e doação de óculos. Também constam serviços de cidadania, a exemplo da emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade e, ainda, espaço de beleza e brincadeiras para as crianças.

Com exceção dos atendimentos odontológicos, que seguem até domingo (28) no Odontomóvel, todos os serviços serão ofertados até esta sexta-feira (26).

