Feira Cidadã atende população de Itiúba

A Feira Cidadã chegou nesta quinta-feira (21) em Itiúba, permanecendo no município até sexta (22). Durante os dois dias, a população da cidade e região terá acesso gratuito a serviços de saúde e cidadania. Promovida pela Secretaria de Saúde (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais de Bahia (VSBA), a ação acontece das 8h às 17h, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Tanque das Nações, sob o apoio das Secretarias Estaduais da Administração (SAEB) e de Segurança Pública (SSP). Os organizadores do evento afirmam que a expectativa é de atender a mais de seis mil pessoas.

A caravana, idealizada pela primeira-dama do Estado e presidente das VSBA, Aline Peixoto, oferece consultas médicas com ginecologistas e oftalmologistas. De acordo com a coordenadora do serviço de Oftalmologia, Karine Vilas-Boas, serão realizados 2.200 atendimentos de triagem de catarata e 1.400 cirurgias, que acontecerão no sábado (23) e no domingo (24), seguidos das revisões na segunda (25) e na terça (26). Idosos, crianças e adultos que tiverem necessidade de uso de lentes corretivas receberão os óculos gratuitamente. Também estão sendo realizados exames de mamografia, ultrassonografia (mama, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles), eletrocardiograma e raio-x de tórax. Os resultados saem entre 30 e 45 dias úteis e serão entregues na Secretaria de Saúde de Itiúba.

Há, ainda o atendimento odontológico, um dos serviços mais procurados, que oferece extração, restauração, canal e limpeza, além de orientação de escovação dentária com distribuição de kits. O atendimento será realizado durante seis dias para suprir a demanda reprimida do município. Os exames de mamografia terão mais um dia de atendimento, indo até o sábado. Completam os procedimentos de saúde aferição da pressão arterial; medição da glicemia; testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV; vacinação; e orientação nutricional. O público também pode se cadastrar e atualizar os dados do CadÚnico no Balcão Social, e emitir todas as vias da Carteira de Identidade no SAC Móvel. Serão emitidos 500 documentos, que serão entregues em 20 dias na Prefeitura de Itiúba.

Documentação necessária

Os interessados em ser atendidos na Feira Cidadã devem apresentar RG ou Certidão de Nascimento e Cartão do SUS. Para alguns procedimentos, é necessária a requisição médica. “A Feira Cidadã, hoje, é o maior evento itinerante do Governo do Estado. É um pedido que todo município solicita a gente. É só encaminhar o pedido às VSBA que fazemos uma análise. Se encaixar no perfil, levamos a feira para o município”, explica o coordenador do evento, Edvaldo Gomes.

adblock ativo