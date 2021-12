Famílias em situação de vulnerabilidade são presenteadas com cestas básicas em Camaçari

Com o objetivo de atender grupos em situação de vulnerabilidade social cadastrados nos programas sociais do município, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Camaçari (Sedes), na Região Metropolitana de Salvador (RMS), montou uma super estrutura para entrega dos cupons e das Cestas de Páscoa.

De acordo com a prefeitura do município, com 21 pontos de entrega na sede, 11 na Costa de Camaçari e ação itinerante na zona rural, a ação projeta atender 35 mil famílias esse ano. Toda ação, vem sendo acompanhada pelo prefeito Elinaldo Araújo e a primeira dama, Ivana Paula. O esquema de entrega de cupons e distribuição das cestas, está sob a gestão da secretária, Renoildes Oliveira e do subsecretário Pastor Neilton, cumprindo os protocolos de saúde e prevenção ao coronavírus.

As cestas entregues são compostas por nove itens, são eles: arroz, açúcar, farinha, feijão carioquinha, sal, além de 500gr de feijão fradinho, um frasco de leite de coco e de azeite de dendê, e aproximadamente quatro quilos de peixe do tipo corvina.

