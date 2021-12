Família procura por jovem de 20 anos desaparecido em Feira de Santana

Um jovem, identificado como Bruno Henrique Pereira dos Santos, 20 ans, está desaparecido desde a manhã de quinta-feira, 9, quando saiu de casa, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana, para trabalhar, por volta das 5h30. De acordo com informações do Acorda Cidade, ele não chegou até o local do emprego.

Segundo os familiares, o jovem saiu de casa com uma mochila e bicicleta, vestindo um blusão preto e calça jeans. Ainda não há informações sobre o paradeiro do jovem ou onde ele poderia ter sido visto pela última vez.

