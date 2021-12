Estudantes visitam Salvador por conta do projeto “Aluno Nota 10”

Uma visita cultural a Salvador foi a recompensa que 20 estudantes do Colégio Estadual Berilo Vilas Boas, localizado em São José do Jacuípe, receberam por terem sido selecionados pelo projeto Aluno Nota 10, realizado pela unidade escolar. Todos eles foram avaliados a partir de critérios como comprometimento, desempenho, frequência e disciplina durante o ano letivo de 2017. Os alunos, acompanhados de seus pais, professores e gestores, vieram à capital baiana a convite do secretário da Educação Walter Pinheiro, com quem se encontraram logo cedo, no gabinete, para um café da manhã, mesclado de bate-papo sobre temas educacionais.

A vinda a Salvador incluiu, também, uma apresentação na Assembleia Legislativa, dentro da celebração dos 175 anos do Conselho Estadual de Educação, dos estudantes Jonedson Rios, 16, e Adrieli Oliveira, 21, que concluiram, respectivamente, o 3º e o 1º ano, sobre o Simpósio de Leitura, projeto desenvolvido na escola. Além disso, os alunos visitaram a sede do Centro Juvenil de Ciências e Cultura (CJCC), sala de cinema e museu, bem como fizeram um passeio na orla da capital baiana que, para a maioria, teve o impacto de ver o mar pela primeira vez.

Durante o encontro com os estudantes, o secretário Walter Pinheiro destacou o significado da presença dos estudantes e a importância do projeto “Alunos Nota 10”. “A vinda deles aqui, hoje, é uma demonstração clara da melhoria da qualidade do ensino em todo Estado da Bahia e, em particular, em São José do Jacuípe, uma pequena cidade cravada no sertão da Bahia, pois os seus alunos demonstram como é possível fazer diferente na escola, que passa a ser um ambiente agradável, estimulador e um caminho de esperança”, disse o gestor.

Quase 100 livros por ano

Na Assembleia Legislativa, Adrieli contou que o livro chegou na sua vida como um bálsamo, durante um processo de depressão. “Consegui superar graças à leitura, que funcionou como um remédio de alívio. Em 2017, por exemplo, eu li 96 livros e isto me engrandeceu imensamente como ser humano e estudante. Então, sempre que posso, estimulo as pessoas ao hábito da leitura”, relatou a estudante, que também participou do Papo Correria, programa exibido semanalmente nas redes sociais do governador Rui Costa. O aluno Jonedson Rios também descreveu a sua experiência: “O Simpósio de Leitura foi um divisor de água na minha vida. Venci a timidez a partir dele e, hoje, consigo falar mais fluentemente. Na apresentação da Assembleia, optei por falar sobre o livro ‘O Extraordinário’ porque, durante a leitura, me identifiquei com o personagem que venceu os medos dele e eu também venci os meus”.

Do sertão para o mar

Considerada pelos estudantes uma das maiores incentivadoras dos projetos pedagógicos da escola, a diretora Núbia Oliveira falou da emoção dos estudantes e das famílias. “O sentimento deles é, primeiramente, de muita euforia e de muito prazer. Para os pais, de muita emoção. Tivemos pais que choraram quando souberam que viriam a Salvador. Outros foram pessoalmente à escola nos dar um abraço caloroso em agradecimento por proporcionar isto para os filhos. Tudo isto está sendo muito valoroso para todos”.

Dona Maurília Silva, que acompanhava a filha Iohana Silva, 16, concluinte do 2º ano, mostrou o seu contentamento: “É uma satisfação muito grande e um orgulho ainda maior. Saber que minha filha está entre os ‘Alunos Nota 10’ da escola por mérito seu deixa qualquer mãe muito feliz e orgulhosa”. A professora de História, Clélia Valois, completou: “O projeto busca valorizar os estudantes e isto os incentiva a quererem ser cada vez melhor para que, brevemente, possam ser absorvidos no mercado do trabalho pela sua competência”.

A estudante Mírian de Almeida, 17, que concluiu o Ensino Médio, reforçou: “Este reconhecimento nos valoriza e, consequentemente, nos incentiva a continuar os nossos estudos com mais prazer. O mérito de estarmos entre os ‘Alunos Nota 10’ nos proporcionou uma vinda a Salvador e isto é muito empolgante, principalmente para quem nunca veio ou, como eu, que vim quando era muito pequena e não lembrava mais de nada. Estou muito feliz”. A colega Fernanda Machado, 15, que concluiu o 1º ano, também se sentia lisonjeada com a oportunidade de conhecer a capital baiana: “A cidade é muito bonita, tem uma brisa diferente, comparando com o calor do sertão em que vivemos. O mar é de uma beleza espetacular e bem diferente daquela que imaginava quando assistia aos desenhos animados, que tem a coisa fantasiosa da sereia”, relatou.

