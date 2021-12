Estudantes visitam Parque Eólico Morro Sul em Morro de Chapéu

Estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Civil e de Produção da Faculdade Pitágoras de Irecê realizaram visita técnica ao Parque Eólico Morro Sul, do Grupo Enel Green Power. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a dinâmica de um parque eólico, a infraestrutura, a contextualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, de acordo com suas aplicações às respectivas áreas, visando dar praticidade aos cursos, agregando valores teóricos e práticos ao processo de ensino e aprendizagem.

O Parque Eólico Morro Sul é composto por seis usinas eólicas e é capaz de gerar mais de 830 GWh por ano – o suficiente para atender mais de 320 mil lares brasileiros.A Enel Green Power, divisão de Energias Renováveis do Grupo Enel, dedica-se ao desenvolvimento e operação de energias renováveis em todo o mundo, com presença na Europa, Américas, Ásia, África e Oceania. A Enel Green Power é líder global no setor de energia verde, com uma capacidade gerenciada de cerca de 40 GW, por meio de um mix de geração que inclui energia eólica, solar, geotérmica, biomassa e hidrelétrica, e está na vanguarda da integração de tecnologias inovadoras em plantas renováveis de energia.

