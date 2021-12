Estudantes desenvolvem sistema de irrigação automática inteligente

Estudantes do curso técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) - Bacia do Jacuípe, localizado em Ipirá, desenvolveram o projeto “Tecnologia sustentável: irrigação automática inteligente”. Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento das plantações em regiões secas e evitar o desperdício de água, o trabalho surgiu a partir da constatação pelos alunos da necessidade de se obter equipamentos agropecuários que poluam menos e desperdicem menos recursos naturais.

O projeto foi desenvolvido a partir de uma placa de Arduino (que permite a automação de projetos eletrônicos e robóticos por profissionais e amadores), por meio da qual foi criada uma “horta inteligente”. O sistema, explicam os estudantes, tem a capacidade de captar a variação de umidade do solo através de um sensor de umidade, que serve para que a irrigação seja ligada apenas quando o solo estiver seco, através do acionamento de uma bomba, jogando a água para os canos de irrigação acionado, e seja desligada quando o solo estiver úmido o suficiente.

A estudante Marine Gonçalves fala sobre a importância do projeto: “A nossa horta inteligente é de baixo custo e produtiva, fazendo com que a maioria das funções, como irrigar, tragam mais autonomia aos agricultores, que podem produzir mais, e não tem que se preocupar com as lavouras, pois estará sendo monitorada eletronicamente”. O professor-orientador Cristiano Cintra conta que o projeto de irrigação automática tem como base uma tecnologia sustentável, funcional, acessível e de fácil manejo. “Nesse projeto, a irrigação automática acontece para facilitar o cultivo de alimentos e de toda a plantação, através de um sistema de irrigação ativado automaticamente no momento em que o solo estiver seco e necessitando de água. Assim, haverá economia de água e facilitará o trabalho o agricultor aumentado também a produção”.

