Estudantes de Jacobina realizam manutenção gratuita em computadores de instituições públicas

Estudantes do Centro Estadual Educacional Profissional (CEEP) em Gestão e Negócios do Centro Bahiano Professora Felicidade Jesus Magalhães, em Jacobina, estão realizando uma intervenção social que vem beneficiando instituições públicas e/ou filantrópicas do município. O projeto, que já dura três anos, consiste na prestação gratuita de serviços de manutenção e suporte em computadores. A solicitação da ajuda é feita na direção da unidade escolar, que agenda a visita dos alunos no local.

Além de colocarem em prática o que estão aprendendo em sala de aula, os estudantes contribuem para que os computadores de colégios ou outras instituições públicas voltem a funcionar ou possam ter sua vida útil aumentada. A estudante Carol Rocha, 20, 4º ano do curso técnico de Informática, fala de sua experiência frente ao projeto. “É um aprendizado a mais para nós que participamos, voluntariamente, do projeto. Mas é muito mais a gratificação que conta quando vamos fazer manutenção ou consertar uma máquina em uma instituição que não dispõe de verba para esses tipos de demanda. Colocar em funcionamento um computador parado em uma instituição carente, a exemplo de uma comunidade quilombola, é algo muito significativo para nós”.

A função social da ação, destaca o professor orientador Adeilton Santos, o mantém permanente no CEEP. “Mais do que um estágio para os estudantes que ainda não conseguiram estagiar fora, o projeto é uma forma de prestarmos solidariedade em localidades desprovidas de recursos, como a comunidade quilombola Quilomberê, no bairro de Bananeira. Os alunos consertaram os computadores do infocentro deles e, assim, puderam retomar os seus trabalhos. Foi muito gratificante. Também já fizemos muitas intervenções em escolas municipais, como nos laboratórios de informática das escolas municipais Maria da Glória e Maria Prima”.

Os principais problemas detectados pelos estudantes, conforme o educador, estão ligados à formatação do computador e instalação do sistema operacional. A manutenção preventiva também é feita pelos alunos dos 3º e 4º anos, que podem ser solicitados por meio de ofício, encaminhado à diretoria do CEEP. A partir daí é agendada a visita ao local.

