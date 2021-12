Estudantes de Irecê promovem Semana de Ciências, Cultura e Tecnologia

A população de Irecê poderá participar da V Semana de Ciências, Cultura e Tecnologias promovida pela comunidade escolar do Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê (CETEP). A programação, que conta com palestras, oficinas, mesas redondas, gincana cultural, apresentações sobre os cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional ofertados pelo Centro e prestação de serviços gratuitos, foi aberta na terça-feira (7) e prossegue até esta quinta-feira (9), na Praça Central da cidade.

A atividade tem como tema “A Tecnologia na Sociedade Contemporânea” e marca a culminância dos projetos realizados na unidade escolar durante todo o ano letivo. “O Cetep fica distante sete quilômetros do centro da cidade e nem todos conhecem o nosso trabalho. Por isso, escolhemos a praça da cidade, para que a população tenha acesso aos serviços, conheçam nossos cursos e tudo que realizamos no CETEP. Tivemos aferição de pressão, glicemia, tipagem sanguínea, campanhas educativas sobre o Novembro Azul e a Febre Amarela, produção de mudas de plantas, entre outras atividades com o envolvimento de todos os nossos alunos”, explicou o diretor da unidade em Irecê, Carlos Ney Nascimento.

A turma de Valterluci Amado Félix, do curso técnico em Nutrição e Dietética, levou para o estande, bolos, tortas, pães e até panqueca, todos integrais, fabricados por eles para a apresentação, comercialização e degustação da população. Os futuros técnicos aproveitaram para dar dicas de alimentação saudável e formas de aproveitar melhor os alimentos. “Distribuímos, também, a mistura de água, bicarbonato de sódio e limão, explicando como é feita esta solução, que pode ser usada para regular o intestino e melhorar o PH do estômago. Gostei do projeto. É uma forma de apresentar nosso curso, nossas habilidades e tudo que estamos aprendendo em sala de aula”, pontuou a estudante.

Para chamar a atenção da população sobre o uso consciente do dinheiro, a equipe da estudante Giovanna Pires, do curso técnico em Administração, realizou uma enquete com perguntas para saber como as pessoas administram, gastam e se economiza dinheiro. Ao final, a turma prestava orientações de como é possível gastar conscientemente e até de como investir. “Foi uma atividade muito produtiva. Conversamos com a população, aplicamos tudo que estamos aprendendo no curso e falamos sobre formas de investimentos e empreendimentos. Aproveitamos para vender alguns produtos e todos gostaram da iniciativa”, concluiu.

