Estudantes de Irecê desenvolvem projetos de intervenção social

Estudantes dos cursos técnicos de nível médio do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Irecê desenvolveram, ao longo do ano letivo de 2018, 40 projetos de intervenção social, resultantes dos trabalhos de conclusão dos cursos ofertados na unidade escolar. O diretor Carlos Ney Nascimento destaca que a iniciativa vem sendo aplicada desde 2013 com o objetivo de estimular os alunos aplicarem seus conhecimentos e habilidades nas realidades onde vivem.

“A intervenção social é trabalhada no CETEP como princípio pedagógico, possibilitando que o estudante aprenda os conteúdos e práticas em situações reais. Isso contribui para a sua formação integral e faz com que compreenda a dimensão social da futura profissão”, afirma o gestor escolar.

A estudante Denize Queiroz Fonseca, 32, do curso técnico de nível médio em Meio Ambiente, que participou dos projetos ‘Banco de Sementes’ e ‘Minhocário’, explica como foi o processo de realização dos trabalhos. “Montamos, no CETEP, um banco de sementes de plantas nativas da região como uma alternativa para combater o desmatamento. Também implantamos o minhocário na escola, que vai servir para a produção de húmus a serem utilizados no solo da nossa horta”.

Já Miguel Ângelo Lima, 19, do curso técnico de nível médio em Administração, desenvolveu com sua equipe o projeto ‘Divulgação e Marketing’. “Fizemos uma pesquisa de campo para elaborar uma estratégia de divulgação de uma empresa do ramo alimentício da cidade que está começando a atuar no mercado. Mostramos que investir em divulgação é essencial para uma empresa ser mais conhecida e obter novos clientes. Para isso, utilizamos as redes sociais, como Facebook e Instagram. Além de dar suporte à empresa, também ampliamos nossos conhecimentos, que serão úteis para a nossa carreira”, considera.

