Estudantes de Ipirá cria pomada cicatrizante para uso animal

Uma pomada cicatrizante natural para uso em animais à base de Moringa Oleifera, planta de origem indiana e africana, foi produzida pelos estudantes do curso técnico em Agropecuária, do Centro Territorial de Educação Profissional da Bahia (CETEP) do Jacuípe, localizado em Ipirá. O alunos contam que o produto, que recebeu o nome de Morintazol, já foi testado em gatos, cachorros e gado e possui baixo custo de produção, tornando-se acessível a produtores rurais.

Os alunos chegaram à pomada cicatrizante após pesquisas bibliográficas sobre como extrair as partes mais importantes da planta. Os estudos levaram eles, também, a obter o seu extrato a partir da maceração das folhas ou fritando as folhas em substância gordurosa, como vaselina ou gordura animal. A pomada, que possui ação anti-inflamatória e ajuda a aliviar as dores, é composta por vaselina, extrato da planta (princípio ativo) e cera de abelha, para que o produto fique mais macio.

A estudante Ediclécia Alves, 20, fala sobre os benefícios da pomada. “Ela ajuda na cicatrização das feridas do animal, alivia a dor e evita que mosquitos posem no ferimento. Fizemos testes em nossos animais e o resultado foi muito bom, pois a cicatrização é rápida”. A professora de Química, Lícia Camelo, destaca que o projeto é importante para o aprendizado dos estudantes e para a sociedade. “É um projeto de intervenção no qual conseguimos devolver para a comunidade o que a gente produz na escola, trazendo benefícios para a comunidade. Além disso, todos os conceitos estudados e conhecimentos obtidos ajudaram a potencializar o aprendizado dos estudantes envolvidos”.

