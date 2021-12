Estudantes de Feira de Santana ajudam instituição de proteção animal

A tradicional gincana dos estudantes do Colégio Juiz Jorge Faria Góes, em Feira de Santana, ganhou um novidade este ano. Uma das provas das equipes foi arrecadar ração e outros produtos para doar à Associação Protetora dos Animais de Feira de Santana (APA). O vice-diretor do colégio e organizador do evento escolar, Felippe Freire, a ação teve como proposta principal o incentivo à solidariedade. "Nossa gincana é uma atividade multidisciplinar e multifuncional, pois aborda variados temas e envolve assuntos passados em sala de aula. Além de aproximar os estudantes, torna a escola mais dinâmica e fortalece os conhecimentos passados em sala de aula", considera.

O integrante da equipe 'Lá Casa de Papel', Cláudio Henrique Sacramento, 17, 2°ano, acredita que a gincana cumpre o papel de estimular o exercício da cidadania. "Gosto muito de animais e a instituição que ajudamos precisa muito do nosso apoio. Doar é, também, um ato de amor ao próximo. Além disso, a gincana é sempre divertida. Passamos por várias tarefas sobre conhecimentos gerais, por brincadeiras e apresentações".

A líder da equipe 'Strager Things', Tacis Vitória Santos, 16, 2° ano, também comenta sobre o evento. "É uma proposta muito interessante. Ajudar faz parte do crescimento dos jovens e estimula a empatia. Foi uma experiência muito boa. Toda minha equipe ficou envolvida e cumprimos todas as tarefas, que foram muito divertidas".

