Estudantes da UEFS denunciam vacinação em alunos de faculdade particular de Feira de Santana

Os estudantes de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) estão questionando os critérios de prioridades da vacinação contra o Coronavírus no município, condiderando erros da Secretaria Municipal da Saúde na escolha de quem deve ser imunizado.

De acordo com a denúncia, estudantes de Odontologia da Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF), instituição de ensino particular, foram vacinados, na terça-feira (30), sendo que outros discentes que atuam nos mesmos setores e possuem as mesmas funções não tiveram o direito ainda de receber a primeira dose.

Em um trecho da nota distribuída à imprensa, os estudantes da UEFS afirmam: “Entendemos que todos cidadãos têm direito a vacina e que estudantes em campo de prática devem ser vacinados, devido a exposição ao vírus. Entretanto, não aceitamos que grupos de estudantes de uma determinada instituição de ensino tenha prioridade na fila da vacinação de nosso município, enquanto outros discentes estão fora de seus campos de atuação por ainda não terem esse direito garantido. Por fim, gostaríamos de afirmar que não estamos aqui para desvalorizar as conquistas ou lutas de outros grupos, apenas queremos garantir o que é estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos: 'todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção…'., assim como a educação de qualidade, a segurança e a proteção à nossa saúde”.

Os estudantes da UEFS atuam nos estágios em diversas unidades de Saúde do município, como o Hospital Cleriston Andrade e o Hospital da Criança. Segundo a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), só quem pode receber o imunizante são alunos que atuam no internato ou na residência.

A Prefeitura de Feira de Santana informou que a liberação para vacinação segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e que os estudantes da UNEF foram vacinados por estarem no último ano do curso e já realizarem atendimentos. Entretanto, no perfil dos estudantes que publicaram nas redes sociais o momento da vacinação se constatou que alunos do 7º, 8º e 9º semestres foram filmados recebendo a vacina. “Nós sabemos que não somos grupo prioritário e não cobramos a inclusão no plano de vacinação, mas sim cobramos uma explicação da Secretaria de Saúde de Feira de Santana sobre o ocorrido”, denunciaram os estudantes do 5º semestre da UEFS. (Informações do Blog do Velame).

