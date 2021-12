Estudantes da rede estadual de Jacobina usam o grafite para intervenções artísticas no muro da escola

Cerca de 20 estudantes dos cursos técnicos de nível médio no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Negócios do Centro Bahiano Professora Felicidade Jesus Magalhães (CEEP), em Jacobina, deram um novo visual à unidade de ensino. Através do projeto Grafitaê, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, eles expressaram suas ideias nos muros do CEEP através da técnica e da arte do grafite. Para a realização das intervenções artísticas, os alunos participaram de oficinas de desenho e uma roda de conversa para discutir sobre temas a serem retratados como valorização da mulher negra, cultura de paz e preconceito racial.

Jessiane de Souza, 19, que faz o curso técnico em Administração, afirma que o projeto despertou sua criatividade para as artes visuais. “Ter participado do projeto Artes Visuais Estudantis (AVE) contribuiu para que eu pudesse grafitar de forma mais criativa. Meu desenho retrata a liberdade da mulher negra na sociedade”, comentou.

Já para o estudante José Aparecido, 22, do curso técnico em Informática, esta foi a segunda experiência com o grafite. “Por já conhecer a técnica do grafite, ficou mais fácil de expressar a minha opinião através dessa arte. Grafitei desenhos de cantores da Música Popular Brasileira, como Carlinhos Brown e Negra Li, e estou realizado em poder contribuir para embelezar e preservar o patrimônio do CEEP”, revela.

