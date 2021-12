Estudantes da Educação Profissional de Ipirá recebem fábrica escola

O Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Bacia do Jacuípe, em Ipirá, ganhou novas dependências, que foram inauguradas nesta quarta-feira (21), pelo governador Rui Costa. Agora, a unidade conta com laboratórios de Informática, de Enfermagem e de Análises Clínicas e uma Fábrica Escola do Couro para capacitar os alunos em modelagem, corte e costura de peças como bolsas, sapatos e carteiras.

“Inauguramos aqui hoje uma obra no valor de R$ 1,2 milhão. Estamos realizando o sonho de muitos jovens de concluir o Ensino Médio com uma profissão”, declarou o governador sobre a reforma e a compra de equipamentos para o CETEP Bacia do Jacuípe. Ele aproveitou para sugerir ao secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, a criação de um curso de design de produtos para agregar mais uma função aos alunos que já estão aprendendo a manusear o couro. “O que nós queremos com a Fábrica Escola do Couro é treinar e capacitar o estudante não só para ser empregado, mas para ele empreender se ele quiser”, completou.

Ainda em Ipirá, Rui Costa inaugurou também dois Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), um deles no Assentamento 1º de Abril e o outro, com dessalinizador, na localidade de Canabrava. O governador ainda autorizou a implantação do SSAA de doze localidades de Ipirá, com recurso de R$ 1,17 milhão, e assinou ordem de serviço para a complementação das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, com um investimento de R$ 22 milhões.

Na ocasião, a cidade recebeu uma ambulância e um trator com implementos agrícolas, que serão destinados à comunidade Kolping, da localidade de Coração de Maria. Também foram distribuídos 727 títulos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), para pequenos proprietários de terra do município.

