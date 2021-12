Estudantes cultivam mudas nativas em viveiro para reflorestar matas da região

Os estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Chapada Diamantina II, localizado em Morro do Chapéu, estão produzindo mudas nativas para o reflorestamento de matas da região. Resutado de uma parceria com a empresa de energia renovável Enel Green Power, a iniciativa gerou a implantação de um viveiro de mudas na unidade de ensino. O equipamento tem 12 metros de comprimento e possui, aproximadamente, cinco mil mudas de espécies de plantas nativas da região, a exemplo de Angico, Tamboril, Jatobá, Licuri e Pereiro Rosa, cujas sementes foram disponibilizadas pela própria Enel Green Power.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, explica que este tipo de ação faz parte do cerne do programa Educar Para Transformar. “São parcerias como estas que contribuem para dinamizar o ambiente escolar, a partir do incentivo a projetos desenvolvidos pelos estudantes, com foco no social e na sustentabilidade”.

Com a instalação do viveiro, destaca a diretora do CETEP, Milena Paula de Moura, foi ampliado, ainda mais, o processo de aprendizado dos estudantes. “Esta parceria é muito importante, pois possibilita que os estudantes vivenciem na prática o que aprendem em sala de aula. Além disso, aumenta a possibilidade de estágio com o foco na conscientização ambiental”, considera a gestora escolar.

adblock ativo