Estudantes apresentam projetos científicos e culturais em Irecê

Cerca de mil estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Irecê, localizado no centro-norte baiano, participam até domingo (27), da VII Semana de Culturas, Ciências e Tecnologias. O evento, que teve início na quarta-feira (23), tem o objetivo de apresentar para a comunidade os projetos desenvolvidos nos 12 cursos técnicos de nível médio ofertados pela unidade escolar, além de promover diversas atividades culturais com alunos e artistas independentes da região.

A professora Jaciara dos Santos destaca que o evento possibilita aos estudantes apresentarem na prática o conhecimento adquirido no curso. “Os estudantes têm a chance de apresentar experimentos, práticas e exposição de projetos desenvolvidos nos cursos durante o ano letivo. É um evento que mobiliza toda a unidade escolar e possibilita que tenha a participação da comunidade. E ainda desenvolvemos um projeto social com a realização de um brechó e uma oficina de redação. Para participar tem que doar um quilo de alimento para doação”, afirma.

O estudante Guilherme Teixeira, 15, do 1º ano do curso técnico de nível médio em Edificações, contou como a atividade contribui para a sua formação. “Temos esta experiência de apresentar para um público externo o que estamos aprendendo no curso. Nosso trabalho foi com o tema ‘Construção Sustentável’, para mostrar materiais sustentáveis para quem deseja construir sua casa”, disse.

Para a estudante Railane Santos, 15, do 1º ano, do curso técnico de nível médio em Administração, é muito importante a iniciativa do CETEP. “A ação incentiva nosso aprendizado. A mobilização cria um ambiente de conhecimento, integrando professores e estudantes, que nos faz ter vontade de participar e dar o melhor da gente”, destacou.

