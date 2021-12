Estudante e professora de Feira de Santana representarão o Brasil em campeonato esportivo no Uruguai

A estudante Geovanna Teles Cordeiro Mineiro, 15, 1º ano o Colégio Estadual Rotary, em Feira de Santana, e sua mãe, a professora de Ciências da rede estadual, Erika Mineiro, irão representar a Bahia e o Brasil no Campeonato Sul-americano de Orientação, que será realizado de 8 a 11 de novembro, no Uruguai. A aluna competirá na categoria D16E e a docente, na categoria D40A. A modalidade esportiva é realizada a partir do uso de mapa e bússolas para percorrer distâncias e a própria natureza como campo de jogo.

“É muita responsabilidade competir em outro país e representar o Brasil. Estou muito ansiosa para competir e conquistar este título, pois isso significa muito para mim, para a minha família e todos que me apoiam”, afirmou a estudante Geovanna. Ela, que pratica o esporte desde 2014, já conquistou o primeiro lugar no XIX Campeonato Brasileiro de Orientação (CAMBOR), em 2017 e é bicampeã no Campeonato Metropolitano e no Campeonato Baiano, nos quais participou em 2015 e 2016. “Participar dos campeonatos me deu uma base muito boa de conhecimento, pois alguns assuntos são cobrados nas disciplinas, a exemplo de Curvas de Níveis e Escalas, e isto é muito importante porque me ajuda no aprendizado”, ressalta.

A mãe da aluna falou sobre o desenvolvimento da filha e os benefícios do esporte: “Geovanna é uma garota muito aplicada e determinada. A prática esportiva melhorou ainda mais o seu desempenho na escola, porque desenvolve o raciocínio lógico, a autoestima, as relações interpessoais, além de ajudar nas disciplinas. No campeonato, o atleta precisa fazer uma leitura de mapas e códigos para que possa tomar decisões rápidas e definir a melhor rota do percurso a ser corrido e isso melhora a compreensão de localização”.

Além de Geovanna e Erika, outros dois atletas baianos irão participar do campeonato. O seu irmão mais velho, Guilherme Teles Cordeiro Mineiro, 18, que competirá na categoria H20E, e o seu amigo Breno Carneiro, que competirá na categoria H18E. “A orientação mudou as nossas vidas. Além de Geovanna e Guilherme, tenho mais dois filhos pequenos e meu esposo que também adoram participar das provas e das atividades na natureza. Também desenvolvo um trabalho com os meus alunos sobre esta modalidade. Embora eu tenha uma rotina intensa de trabalho, o esporte fez com que eu tivesse mais tempo com a minha família e mais energia para os desafios. Somos mais felizes pelo que a Corrida de Orientação tem nos proporcionado e esta competição no Uruguai é um grande sonho”, afirmou Erika.

