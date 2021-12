Estudante de Irecê participa de evento de inovação e tecnologia na Argentina

A estudante Valterluci Felix, 29, que faz o 2° ano do curso técnico em Nutrição e Dietética, no Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê (CETEP), está representando a Bahia e o Brasil na Argentina, juntamente com sua professora e orientadora Érica Paiva, no XX Encontro Internacional Virtual Educa, que acontece até sexta-feira (14), em Buenos Aires. Valterluci apresenta, nesta quarta-feira (12), durante o XI Fórum Educadores para a Era Digital, o projeto “Campanha educativa para impulsionar o reúso da água”, desenvolvido com a sua colega Iaciara Gama, 23, que não pôde viajar para participar do evento.

Segundo a estudante, o projeto foi motivado devido à escassez de água existente na região. “O objetivo é sensibilizar as pessoas sobre a importância do reúso das águas cinzas provenientes de pias, chuveiro e máquina de lavar das residências, uma vez que a água é um bem de todos e que pode acabar. Para isso, propomos que se faça filtros de baixo custo utilizando areia fina e grossa, carvão e brita para filtrar a água e reutiliá-la, explicou a estudante.

Para Érica Paiva, responsável pela orientação, a participação no Virtual Educa da Argentina enriquecerá ainda mais a proposta do projeto. “Trata-se de um trabalho enriquecedor relacionado a todos os eixos pedagógicos e que desperta o interesse pela preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. A experiência obtida neste evento será compartilhada com os demais estudantes do CETEP com o intuito de inspirá-los a criar outros projetos de iniciação científica”, afirmou a educadora.

O Virtual Educa é um dos maiores eventos mundiais sobre inovação e tecnologia aplicadas à Educação e que promove o debate de ações e experiências bem-sucedidas em Educação, envolvendo tecnologias e conteúdos digitais, diversidade, crescimento econômico e políticas públicas.

