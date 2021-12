Estudante de Feira de Santana conquista campeonato brasileiro de orientação

A estudante Geovana Teles, 14 anos, que cursa o 9º ano no Colégio Estadual Rotary, em Feira de Santana, conquistou o 1° lugar no XIX Campeonato Brasileiro de Orientação (CAMBOR) e está se destacando no cenário nacional como uma das maiores atletas de orientação do país na sua categoria. A final do campeonato, que contou com duas etapas anteriores (uma em Minas Gerais e outra no Rio de Janeiro), ocorreu no último fim de semana, em uma reserva ecológica da Mata Atlântica situada na Praia da Pipa, em Timbau do Sul, no Rio Grande do Norte (RN).

Esta não é a primeira vez que a jovem ganha destaque em campeonatos. Ela é bicampeã no Campeonato Metropolitano e no Campeonato Baiano, nos quais competiu em 2015 e 2016. No próximo mês, a estudante participará mais uma vez das competições, podendo levar para casa mais troféus e conquistar o título de tricampeã. Além disso, também participará da Copa Nordeste de Orientação, que será realizado em dezembro, na Paraíba (PB).

Geovana Teles, que pratica o esporte desde 2014, está radiante com o resultado. “Foi surreal! Nunca pensei que algum dia eu poderia ser campeã brasileira de orientação e estou muito feliz. Minha expectativa é de manter o ritmo e continuar buscando a vitória”, diz empolgada para competir nos próximos campeonatos.

No esporte de Orientação, o atleta precisa passar por pontos de controle marcados em um determinado terreno no menor tempo possível, utilizando um mapa e uma bússola. Para a prática da modalidade, são utilizados cenários naturais atrelando o esporte à preservação do meio ambiente.

ESPORTE EM FAMÍLIA - O foco, a força e a determinação de Geovana vêm de família. Além dela, o irmão mais velho, Guilherme, também participa dos campeonatos. Todos são inspirados na mãe Erika Teles. É que além de ser a principal torcedora dos filhos, Erika é a treinadora e também atleta.

“Geovana é uma garota muito aplicada e determinada. A prática esportiva melhorou ainda mais o seu desempenho na escola, porque desenvolve o raciocínio lógico, a autoestima, as relações interpessoais, além de ajudar nas disciplinas, pois o esporte possui uma linguagem interdisciplinar. No campeonato, o atleta precisa fazer uma leitura de mapas e códigos para que possa tomar decisões rápidas e definir a melhor rota do percurso a ser corrido e, isso, melhora a compreensão de localização”, ressalta Erika, sobre os benefícios do esporte.

adblock ativo