Estádio de Serrolândia ganha grama sintética

Foi inaugurada, nesta segunda-feira (11), a grama sintética do Estádio Waldetrudes Carneiro de Magalhães, no município de Serrolândia. O novo gramado do equipamento esportivo ocupa uma área de seis mil metros quadrados e é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE), que investiu mais de R$ 732 mil. Com tempo médio de durabilidade de dez anos, o gramado sintético tem entre seus benefícios o baixo custo de manutenção, além de ser ambientalmente sustentável, já que não há utilização de água para irrigação. A solenidade contou com a presença do governador Rui Costa e do secretário da pasta, Davidson Magalhães.

Durante a entrega, o governador Rui Costa reforçou que o novo gramado “é parte de um conjunto de intervenções que foram realizadas no equipamento esportivo”. O titular da SETRE completou falou sobre o investimento do governo estadual na recuperação de praças esportivas, “que são espaços de encontro e de comunhão nas cidades”. A instalação da grama sintética “favorece a manutenção do estádio e possibilita um melhor uso por parte da população de Serrolândia e região”. A iniciativa vai, sobretudo, beneficiar os times locais, que participam do campeonato municipal de futebol, e os participantes do Programa de Esporte e Lazer nas Cidades (PELC), realizado pela SETRE, atendendo, somente em Serrolândia, 500 pessoas, entre crianças, jovens e idosos.

O dirigente da Escolinha Primeiro Passo, Marcos Cerqueira, contou que já havia feito a iluminação do estádio com um investimento de R$ 173 mil. “Com este novo gramado, além de elevar a qualidade da prática do futebol, espero que a gente realize o grande sonho do município, que é participar do Campeonato Intermunicipal”, avaliou.

Ainda durante o evento, Rui Costa assinou a ordem de serviço para reforma do Colégio Estadual de Serrolândia, para o qual serão investidos R$ 850 mil em obras de manutenção civil e elétrica. A previsão é de que a obra, já iniciada, fique pronta no prazo de seis meses. Além de visitar a unidade de ensino, Rui também se reuniu com professores da rede estadual para discutir demandas da comunidade escolar. O governador anunciou, ainda, a autorização de licitação para a ampliação da estação de tratamento de água de Serrolândia. O investimento está orçado em R$ 2 milhões e, além de melhorar a distribuição, irá atender localidades que ainda não têm água encanada.

