Escola de Capim Grosso ganha novos laboratórios

Quatro novos laboratórios foram entregues à comunidade escolar do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Bacia do Jacuípe III, em Capim Grosso, no sábado (29). Os novos equipamentos servirão para aulas práticas dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio em Enfermagem, Nutrição e Dietética, Edificações e Administração. Com 890 alunos, a unidade ainda oferece os cursos em Análises Clínicas e Farmácia.

"A unidade recebe estes novos laboratórios para dinamizar o aprendizado dos estudantes da Educação Profissional. O CETEP é um importante centro de Educação para a região e, com certeza, precisa estar bem equipado para atender à demanda da região. Com o plano da Secretaria de Educação de implantar os cursos técnicos de nível superior, com a formação de tecnólogos em dois anos de formação na Bahia, a unidade se torna um forte candidato no futuro, devido à sua importância para o território", destacou Walter Pinheiro, secretário da Educação do Estado.

Com equipamentos de ponta, como betoneira, lixadoras e pranchetas, que serão usados pelos estudantes do curso técnico em Edificações; bonecos articulados, para o uso no curso técnico em Enfermagem; e estufa e centrífuga para o curso de Análises Clínica, os estudantes podem praticar o aprendizado e vivenciar situações próximas ao exercício de suas futuras profissões. "Com certeza os laboratórios darão outra dinâmica para o ensino dos alunos. Com os equipamentos e salas adequadas, nós damos mais qualificação à formação dos alunos, ampliando a preparação para atuarem no mundo do trabalho", explicou a diretora Nayara Almeida.

