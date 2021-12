Entrega e autorização de obras em Itaberaba somam R$ 80 milhões

A primeira etapa do novo Sistema de Esgotamento Sanitário de Itaberaba foi inaugurada, nesta sexta-feira (22), pelo governador Rui Costa, que também autorizou a reforma e ampliação do Hospital Regional de Itaberaba. "São grandes e relevantes as ações aqui, no município. A primeira delas é o sistema de coleta e tratamento de esgoto, uma ação que tem ligação direta com a saúde da população e com a sustentabilidade do meio ambiente da região. Uma cidade considerada desenvolvida tem acima de 60% de esgotamento sanitário e, a partir de dezembro, Itaberaba entra nessa lista", disse Rui que recebeu o título de cidadão itaberabense.

Situado na localidade de Fazenda Cambuí, na Estrada do Mamão, o sistema de esgotamento sanitário de Itaberaba conta com um investimento total de R$ 72,5 milhões e as obras estão sendo executadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). De acordo com a diretora de Engenharia da Embasa, Rita Bonfim, as obras serão concluídas até o final do ano e vão garantir a cobertura de 75% de tratamento da rede de esgoto de todo o território municipal. “Serão desativadas as seis estações de tratamento que já estão no fim da vida útil e todo o processo será transferido para o novo sistema, o que vai acarretar na despoluição do Riacho do Feijão e o Rio Piranhas".

Em relação à ampliação do Hospital Regional, o governador assegurou que unidade vai passar a contar com 70 leitos, sendo dez de UTI, 54 de internação para adultos e outros seis de pediátrica. serão implantados dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “O hospital está há muitos anos sem funcionar. A previsão é que em março do ano que vem ela esteja pronta para atender a população da região, com serviços que antes não oferecia, como é o caso da UTI”.

Em ato na Praça do Coqueiro, Rui Costa assinou um documento que autoriza a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) a firmar um convênio no valor de R$ 10 milhões, para o início das obras no Hospital Regional de Itaberaba. Atualmente desativado, com apenas o serviço de hemodiálise em atividade, a unidade vai ser reformado e ampliado, após o processo de licitações, seguindo o projeto elaborado pela prefeitura municipal, com a orientação e o acompanhamento da Coordenação de Arquitetura da SESAB. Rui Costa anunciou, ainda, que este ano será realizada a licitação para a construção da Policlínica Regional da Chapada Diamantina.

