Enfermeiro é encontrado morto em hospital de Feira de Santana

Um enfermeiro foi encontrado morto dentro de um banheiro no Hospital São Matheus, em Feira de Santana, na última terça-feira (16).

O profissional de 34 anos, que estava em treinamento na unidade de Saúde, chegou a receber manobras de ressuscitação, conforme as polícias Civil e Militar.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram ampolas de sedativos no jaleco do enfermeiro. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (Informações do Criativaonline).

