Empresário desiste de concorrer as eleições de Feira de Santana e acusa de "maldade" os institutos de pesquisa

O empresário Nelson Roberto (PRTB), conhecido como Rei Nelsinho, um dos dez candidatos ao cargo de prefeito de Feira de Santana até então, declarou nesta quinta-feira (15) que não disputará mais a eleição municipal. Rei Nelsinho declarou que a renúncia foi motivada pelo que ele chamou de “maldade e ruindade dos institutos de pesquisa”.

“Meus amigos, minhas amigas, estou aqui com o coração partido de não poder chegar ao fim de minha campanha. Estou muito magoado e arrasado com esses institutos de pesquisas que só fizeram acabar o meu nome, me desanimando e desanimando meus eleitores. Mas com essa pesquisa de hoje não suporto mais tanta paulada e tanta ruindade. Me desculpem meus amigos de Feira de Santana, meus familiares, meus eleitores, mas eu venho aqui renunciar minha campanha”, disse.

Antes de desistir do pleito, Nelson Roberto ainda tinha uma pendência jurídica. Ele estava com a candidatura suspensa por ter sido indeferida pela Justiça Eleitoral. Conforme o Blog do Velame, Rei Nelsinho também estava só na chapa. O então candidato a vice dele, Bruno Porto, tinha anunciado a desistência do pleito na semana passada. Com a saída de Rei Nelsinho da disputa, Feira de Santana conta agora com nove candidatos a vaga de prefeito. (Com informações do Blog do Velame e Bahia Notícias).

