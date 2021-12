Empreendimentos selecionados pelo Alianças Produtivas se reúnem em Feira de Santana

Representantes dos 52 empreendimentos da Agricultura Familiar contemplados no edital de Alianças Produtivas Territoriais estão reunidos até sexta-feira (24), em Feira de Santana. O encontro, promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), tem o objetivo de pactuar procedimentos, prazos e ações prioritárias constantes nos convênios a serem firmados para a implementação dos projetos e fortalecimento das Alianças Produtivas com o setor privado. O total de investimento, de acordo com os organizadores, é de R$ 60 milhões, provenientes do projeto Bahia Produtiva, que visa estimular o crescimento produtivo do segmento.

O Alianças Produtivas tem como foco a relação comercial das cooperativas da Agricultura Familiar com compradores do setor privado, incentivando a inclusão no mercado e atraindo empresas privadas para as oportunidades de negócios. De acordo com o secretário da SDR, Jeandro Ribeiro, o encontro busca mobilizar os representantes dos empreendimentos, juntamente com a equipe técnica da secretaria, na construção de um ambiente propício, para que as cooperativas, por meio das suas bases de produção, se consolidem no mercado, associando-se a iniciativas privadas que já estão estabelecidas. São 5.747 famílias representadas por esses 52 empreendimentos.

O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, ressalta que o objetivo do edital é promover “uma relação justa”, para que ambas as partes, empreendimentos da Agricultura Familiar e empresários possam construir negócios sustentáveis. “As Alianças Produtivas estarão alinhadas a outras ações do Estado, a exemplo da implantação de Armazéns da Agricultura Familiar e Economia Solidária e apoio à Feiras”.

