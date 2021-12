Educação inclusiva é tema de congresso em Feira de Santana

Educadores, estudantes, pais de alunos e pesquisadores baianos e de outros Estados do país estão reunidos na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no município de Feira de Santana, dentro do 5º Congresso Baiano de Educação Inclusiva. O encontro, que conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e segue até sexta-feira (10), tem como foco a Educação Inclusiva no contexto das diferenças e da diversidade humana, a partir do diálogo sobre os processos educacionais inclusivos e excludentes, por meio de temas ligados aos direitos e a emancipação das pessoas com deficiência e doenças crônicas.

A coordenadora de Educação Inclusiva da Secretaria da Educação do Estado, Patrícia Braille, afirma que, além de funcionar como um espaço de aprofundamento das discussões acadêmico-científicas, o Congresso da Educação Inclusiva traz ao diálogo relatos e teorizações de profissionais da Educação Básica que vivenciam processos de (não) inclusão. “Este evento, mais que um espaço de socialização, de congregação de toda uma produção teórica de pesquisadores das universidades, é uma oportunidade de darmos visibilidade às experiências exitosas na rede estadual, protagonizadas por nossos estudantes da Educação Inclusiva, como é o caso de Janine, ex-estudante da rede estadual, que é surda e cega, e, graças à nossa política pedagógica de inclusão, foi aprovada para o curso de Pedagogia, na UESB (Universidade Estadual do Sudoeste Baiano)”, afirma a coordenadora, destacando que o trabalho na rede, hoje, tem como base a Diretrizes para a Educação Inclusiva no Estado da Bahia, lançada no mês de julho passado, pela Secretaria da Educação.

O professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UESF), Danilo de Oliveira, também destacou a importância do encontro, na perspectiva do debate de temas que contemplam categorias de gênero, etnias e minorias, bem como o protagonismo das pessoas com deficiência/necessidades educacionais especiais e com doenças crônicas no contexto educacional. “Aqui, estamos agregando tanto o conhecimento como as práticas no campo da Educação Inclusiva e isto torna este evento especialmente importante, levando-se em conta que nessa última década conquistamos a integração da Educação Inclusiva à Educação Básica e a ampliação do acesso dos estudantes com deficiência ao ensino regular, o que nos exige pensar e produzir mais conhecimentos e renovação de práticas”.

