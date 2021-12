Economia turística de Santa Teresinha é incrementada com competição de moutain bike

A quarta edição da competição de ciclismo Suba100 acontece entre os dias 20 e 22 de abril, no município de Santa Teresinha, com a participação de 1.200 atletas. No desafio de mountain bike, os atletas percorrem 100 milhas, passando por trilhas, cidades históricas, a Serra da Jiboia (reserva natural de Mata Atlântica) e a região da Caatinga. O evento, uma iniciativa da Federação Baiana de Ciclismo, com o apoio da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), deverá receber um público estimado em cinco mil pessoas, que poderá usufruir de feira cultural e gastronomia, food trucks e estande de bicicletarias.

A competição, que reúne ciclistas de vários Estados brasileiros, entre os quais Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco e Distrito Federal, contribui para movimentar a cadeia produtiva do turismo nos municípios de Santa Teresinha, Castro Alves e Itatim, conforme o secretário estadual do Turismo, José Alves. “Este evento esportivo dá visibilidade aos atrativos turísticos daquela região e fortalece a economia local”, afirma o gestor.

O representante da Federação Baiana de Ciclismo, Pietro Banddini Magalhães, explica que a prova é do tipo maratona de dois dias em percurso sinalizado com a primeira etapa, de 66 quilômetros, e a segunda etapa, de 100 quilômetros. “Caso o atleta não complete o primeiro dia de prova, ele poderá largar no segundo dia, mas terá uma penalidade em seu tempo de 10 horas”, explica.

