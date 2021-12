Dupla suspeita de ataque em Jeremoabo morre em confronto com a PM

Dois homens suspeitos de integrar o grupo que realizou um ataque a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na cidade de Jeremoabo, na madrugada desta quarta-feira, 30, foram mortos durante um confronto com a Polícia Militar na noite de ontem.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), após tentar abordar um carro, com quatro homens, no município de Rodelas, na BA-210, policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga foram surpreendidos por disparos.

Após a troca de tiros, dois suspeitos do grupo acabaram feridos. Conforme o órgão, a dupla chegou a ser socorrida, porém acabou não resistindo. Os outros dois homens conseguiram fugir durante o confronto.

Com a dupla os PMs apreenderam um fuzil calibre 7,62, duas espingardas calibre 12, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições e o veículo modelo Polo.

"As guarnições continuam no local. Vamos procurar em toda a mata fechada até encontrarmos os outros dois integrantes da organização criminosa" garantiu o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Sérgio Freire.

