Dupla é presa com cerca de 50 quilos de maconha em Feira de Santana

Dois homens foram presos com mais de 50 quilos de maconha na madrugada desta quarta-feira, 23, durante operações da Polícia Militar (PM-BA) na Rua E, no bairro de Gabriela, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes faziam rondas nas localidades quando perceberam cinco indivíduos com uma mochila. Após perceber a aproximação da polícia, parte do grupo conseguiu fugir, mas dois terminaram sendo alcançados.

Na abordagem, os agentes encontraram a droga dividida em tabletes prensados, sementes e porções da erva prontas para comercialização, além de uma submetralhadora calibre 9 mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, embalagens plásticas e cinco balanças.

Segundo informações da PM, um dos autuados é suspeito de tentativa de homicídio, enquanto seu comparsa possui passagens por tráfico de entorpecentes, posse de arma de fogo e roubo.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no Complexo de Sobradinho.

