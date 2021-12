Drogas são apreendidas com ajuda de cães farejadores em Feira de Santana

Cães farejadores auxiliaram em uma operação policial conjunta que resultou na apreensão de 146 comprimidos de ecstasy, 25 kg de maconha, 15 adesivos de LSD e três esmeraldas, na manhã desta quinta-feira, 25, na BR-116, em Feira de Santana.

De acordo com informações do Acorda Cidade, as drogas apreendidas pertenciam a um passageiro de ônibus que seguia de São Paulo para Alagoas. Segundo o capitão Danilo Cerqueira, o passageiro assumiu a posse do entorpecente, mas não informou mais detalhes.

Os policiais subiram no ônibus e dialogaram com os passageiros. A fiscalização foi intensificada com a ajuda dos cães, que localizaram a droga no compartimento de bagagem do veículo.

