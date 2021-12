Doses da CoronaVac suspensas pela Anvisa foram aplicadas em 45 pessoas em Juazeiro

O município de Juazeiro anunciou a suspensão da aplicação de primeira dose da CoronaVac a partir desta segunda-feira, 06, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Neste sábado, 04, a Agência anunciou que 42 lotes, 12 milhões de doses, da vacina foram envasados em fábrica não vistoriada e, consequentemente, não autorizada. A decisão é válida por 90 dias.

Juazeiro recebeu 3.930 doses da vacina Sinovac/Coronavac. Os quantitativos referem-se aos lotes 202107101H, 202107102H e L202106038. A Secretaria de Saúde do Município, informa que 45 pessoas foram vacinadas com o lote número L202106038, em primeira dose.

As pessoas imunizadas com estes lotes devem aguardar a orientação do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI)

