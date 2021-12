Dois quilos de skunk são apreendidos dentro de banco do veículo em Tanquinho

Dois quilos de skunk, uma variante da maconha, foi localizada debaixo do banco traseiro de um veículo, no município de Tanquinho, no Centro-Norte baiano, pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), no último domingo, 21.

Segundo os policiais, as drogas equivalem a um valor de R$ 50 mil, visto que cada grama do entorpecente, conhecido também como 'Colombian Gold', é avaliado em R$ 25.

Os investigadores tomaram conhecimento conhecimento do transporte da droga com destino a Salvador e realizaram a interceptação do veículo. Embora o condutor negasse qualquer tipo de irregularidade, o carro foi encaminhado para a Coordenação de Operações Especiais (COE), onde os cães detectaram o entorpecente na espuma do banco traseiro.

Com a identificação, o condutor relatou que se tratava de skunk. A droga foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

