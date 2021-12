Dois homens são baleados após disputa por ponto de venda de água em Feira de Santana

Dois homens foram baleados na noite desta quarta-feira, 7, após um desentendimento no bairro Morada das Árvores, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador. As informações são do site Acorda Cidade

De acordo com a Polícia Militar, o motivo do confronto foi a disputa por um ponto de venda de água, nas proximidades de um mercado da região em que o duelo aconteceu.

Ainda conforme o órgão, uma guarnição da 66° Companhia Independente (CIPM) foi direcionada ao local e juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a dupla até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), na cidade feirense. O estado das vítimas não foi divulgado.

