Distrito de Segurança de Itaberaba é inaugurado nesta sexta-feira

Com a inauguração do Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) e de um módulo do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a segurança pública da região de Itaberaba ganhará um reforço a mais. A cerimônia de entrega da obra, que teve um investimento de R$ 1,33 milhão, acontecerá nesta sexta-feira (10), às 9h, e contará com a participação do governador Rui Costa. Na ocasião, será entregue também a primeira etapa da reforma das sedes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Chapada), e da Companhia de Policiamento da Região da Chapada (CPR), ambas localizadas na Avenida Ruy Barbosa, no centro da cidade.

Outras ações

Outra importante ação do governador na cidade é a autorização para a Secretaria Estadual de Infraestrutura (SEINFRA) licitar os serviços de restauração e pavimentação de 5,24 quilômetros da Rodovia BA-046, no trecho da passagem urbana de Itaberaba. A obra, orçada em R$ 1,02 milhão, vai beneficiar 75 mil moradores da região. Durante a solenidade, que ocorre na Rua 2, na Praça Alameda das Umburanas, no centro, Rui entregará um trator com implementos e 663 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Em parceria com a prefeitura municipal, o governador participa do lançamento do Programa Expresso Saúde e inauguração da Praça da Urbis e do anúncio de autorização das obras de pavimentação nos bairros da sede municipal e de encascalhamento da estrada vicinal que liga a sede à localidade de Serra Verde.

