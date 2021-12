Direito Civil é tema de palestra gratuita em Feira de Santana

“O juiz, o Direito Civil e a sociedade” é tema da aula magna que o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Pablo Stolze, ministra no dia 13 de março, na Pitágoras de Feira de Santana. Aberta ao público, a palestra vai abordar questões atuais sobre o Direito Civil e seus reflexos sociais. As inscrições podem ser realizadas na própria faculdade, de 2 a 12 de março, das 8h às 18h. Para participar, os interessados devem doar uma lata de leite em pó, que será encaminhada a instituições carentes da região.

O magistrado Pablo Stolze abordará aspectos fundamentais na preparação do bacharel em Direito. “Vamos discutir três pontos de sustentação do Direito Civil: a propriedade, o contrato e a família, analisando aspectos relevantes e atuais desses pilares”, explica o palestrante, formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialista em Direito Civil pela mesma instituição e mestre pela PUC-SP. O jurista é professor e autor e coautor de várias obras na área, incluindo o Manual de Direito Civil, o Novo Curso de Direito Civil e o Manual da Sentença Cível.

