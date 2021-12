Dez novos leitos de UTI Covid-19 serão abertos em Jacobina

Serão abertos 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina, no Centro-Norte da Bahia, para o atendimento a pacientes diagnosticado com Covid-19. A contratação para abertura imediata foi feita nesta quinta-feira, 18, pelo secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

De acordo com o secretário, “não é possível abrir novos leitos de modo infinito. Se não houver uma rápida redução do número de casos graves, a cada dia nos aproximamos desse limite, pois não há profissionais, equipamentos e estruturas hospitalares suficientes”, afirmou Vilas-Boas, por meio de nota de assessoria.

A partir desta quinta-feira, 18, a macrorregião Centro-Norte alcançará 70 leitos ativos, sendo 30 de UTI Covid-19. Os municípios que ofertam leitos exclusivos para coronavírus são Irecê e Jacobina.

