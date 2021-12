Defensoria é intimada no caso do prefeito de Jussara que assumiu gastos sem ter caixa

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) intimou, nesta sexta-feira (16), a Defensoria Pública como advogada no caso dos gastos do prefeito de Jussara, Hailton Dias, no último ano de gestão, em 2016, sem ter caixa . O órgão entrará no processo por conta da negativa do gestor municipal de constituir um advogado.

O prefeito Hailton Dias foi acusado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) de assumir a despesa de, pelo menos, R$ 3,3 milhões nos dois últimos quadrimestres de 2016, quando encerrava a primeira gestão, sabendo que não haveria caixa suficiente para pagar o débito.

Segundo o MP-BA, os gastos foram feitos próximos às eleições de 2016, quando ele concorria à reeleição, e, conforme o artigo 359-C do Código Penal, o administrador não deve, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, assumir obrigação que não possa ser paga até o dia 31 de dezembro.

