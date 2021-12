Decreto estadual reconhece situação de emergência por estiagem em Andorinha, no Piemonte Norte do Itapicuru. A medida, publicada nesta quinta-feira (8), vale por 180 dias, com início retroativo no dia 24 de setembro passado, quando o decreto foi homologado pelo município. A estiagem afetou as atividades econômicas da cidade.

As chuvas de março deste ano não foram suficientes para resguardar a totalidade do território local, conforme a prefeitura. Nos últimos meses têm ocorrido chuvas esparsas, de baixa intensidade, o que se faz necessária a ajuda de carros-pipa, seja do Exército Brasileiro ou do Governo do Estado da Bahia para suprir boa parte das localidades.

Ainda conforme a gestão municipal, a estiagem também afetou os mananciais, barreiros, as aguadas e barragens que se encontram com a capacidade comprometida, fato que provoca o aumento de custos na produção agropecuária, refletindo na diminuição da renda de produtores rurais do município, principalmente os que vivem da Agricultura Familiar. (Com informações do Bahia Notícias).

