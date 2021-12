Curso de Recuperação e Proteção de Nascentes é ministrado no Semiárido baiano

Produtores rurais dos municípios de Piritiba e Miguel Calmon e instrutores e técnicos de campo do Sistema FAEB participaram do curso de Proteção e Recuperação de Nascentes, ministrado pelo instrutor paranaense Pedro Diesel, conhecido por defender a intervenção positiva das nascentes com o uso de tecnologia simples e de fácil acesso para o produtor rural, através de um sistema criado para melhorar a qualidade e quantidade de água disponível.

“Temos técnicos de diversas regiões do Estado sendo treinados, justamente para que eles sejam agentes multiplicadores e disseminem a tecnologia aprendida para os produtores que querem fazer esse trabalho de recuperação de nascentes em suas propriedades. Temos, hoje, tecnologias para produzir de forma sustentável no Semiárido e em outras regiões da Bahia durante o ano inteiro, independente das questões climáticas”, destacou Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB).

O curso contou com aula teórica e prática de campo, quando os participantes foram até propriedades da região e, com o auxílio de Pedro Diesel, aprenderam a desenvolver a tecnologia. Em Miguel Calmon foi realizada a recuperação na Comunidade de Bitu/Campo do Silva. A nascente vai abastecer mais de 20 famílias, com uma vazão estimada em mais de 12 mil litros/dia.

O instrutor Pedro Diesel explicou como desenvolveu uma tecnologia mais eficiente de proteção das nascentes. “Há alguns anos, nos métodos antigos, era comum ver nascentes com depósitos de água. Então, percebi que era necessário que as nascentes ficassem mais baixas, para que a água pudesse correr, algo similar à circulação sanguínea do corpo humano. Com a água parada é mais fácil de ocorrer contaminação, por conta de todo material orgânico que existe em volta. Outro ponto negativo do sistema antigo é que, com a pressão da água parada, a nascente pode mudar o curso e secar. No decorrer do meu trabalho, fui tentando entender o que a natureza queria”, explicou Diesel.

Implementação do sistema

Antes de iniciar as etapas da intervenção foi necessário realizar a limpeza da área, para a localização dos olhos d’água e retirada de resíduos, como galhos, folhas e lama. Em seguida foi cavada uma vala alimentadora, uma espécie de caminho reunindo todos os olhos d’água, uma intervenção positiva feita para que ocorresse o escoamento da água.

Nas etapas seguintes foram colocadas pedras-ferro na vala, até a cabeceira da nascente, que posteriormente foi coberta por uma lona, para evitar a contaminação da água quando fosse colocada a terra no final, e também para que não fosse invadida por terra e resíduos levados pelas enxurradas.

Uma massa de cimento, argila (terra peneirada do próprio local) e água foi preparada e depositada para proteger a cabeceira, na etapa de vedação e colocação dos canos de 100, 50 e 25 milímetros (mm), por onde sai água. Cada cano tem sua função.

A última etapa é a complementação da proteção das nascentes, com a plantação de árvores frutíferas e de espécies nativas para estancar a água e também diminuir a evaporação, além dos benefícios climáticos e ambientais gerados.

