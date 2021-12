Corpo de criança de 9 anos é recuperado por bombeiros no Rio Paraguaçu

O corpo de um menino de 9 anos foi recuperado nesta sexta-feira, 25, pelo Corpo de Bombeiros, no Rio Paraguaçu, que fica no povoado de Volta do Rio, em Itaberaba, Centro-Norte baiano.

Conforme informações do 13º Grupamento de Bombeiros (13ºGBM/Gmar) e do 11ºGBM/Itaberaba, as buscas foram iniciadas ainda na tarde da quinta-feira, 24.

Após as buscas terem sido paralisadas durante a noite de quinta e retomadas na manhã de sexta, o corpo do garoto foi localizado por volta das 9h. Não há detalhes sobre a circunstâncias da morte da criança.

Os familiares reconheceram o corpo e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais.

adblock ativo